SpaceX riceve l' autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane

In breve da Zazoom:

La Federal Aviation Administration ha recentemente concesso a SpaceX una nuova licenza che permette un aumento significativo dei lanci annuali dalla base texana. Con un massimo di 25 lanci consentiti, la società spaziale di Elon Musk potrà effettuare circa uno lancio ogni due settimane, accelerando così le sue ambizioni nel settore spaziale e ampliando le opportunità per progetti futuri.

La Federal Aviation Administration ha rilasciato una nuova licenza a SpaceX che porta il numero di lanci annuali consentiti dalla base in Texas a 25, in pratica uno ogni due settimane. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - SpaceX riceve l'autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane

Approfondimenti da altre fonti

SpaceX riceve l'autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane - La Federal Aviation Administration ha rilasciato una nuova licenza a SpaceX che porta il numero di lanci annuali consentiti dalla base in Texas a 25, in pratica uno ogni due settimane... Leggi tutto 🔗Leggi su dday.it

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗Leggi su 361magazine.com

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

SpaceX riceve l'autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane; L'FCC ha autorizzato il lancio di 7500 satelliti Starlink di seconda generazione di SpaceX; SpaceX riceve l' autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Starlink riceve licenza per servizio Direct to Cell - doveva essere lanciato nel 2023. Il debutto è stato successivamente posticipato al 2024 e ora ha ottenuto l’autorizzazione dalla FCC. In realtà, SpaceX e T-Mobile hanno già ricevuto un ... 🔗msn.com

SpaceX lancia nuovi satelliti Starlink e batte un record con il razzo Falcon 9 - SpaceX ha lanciato questa settimana 27 nuovi satelliti per la rete Starlink, ampliando la copertura del servizio internet in diversi paesi. Il lancio, avvenuto in Florida, Stati Uniti, ha segnato ... 🔗msn.com