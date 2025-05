Sono in terapia le parole oneste di Michelle Obama sulla sindrome del nido vuoto

Da quando Malia, 26 anni, si è laureata ad Harvard nel 2021 e ha intrapreso la carriera di sceneggiatrice, e Sasha, 23 anni, ha scelto di approfondire gli studi dopo la laurea alla USC, Michelle Obama ha affrontato sfide significative. L'ex First Lady, che ha ricoperto il ruolo dal 2009 al 2017, si è trovata a gestire un nuovo capitolo della sua vita, tra maternità e passaggi generazionali.

Da quando Malia, 26 anni, si è laureata ad Harvard nel 2021 e ha iniziato a lavorare come sceneggiatrice televisiva e la ventitreenne Sasha, dopo aver terminato gli studi alla University of Southern California nel 2023, ha scelto di proseguire nella sua formazione, MichelleObama ha vissuto un periodo piuttosto complicato della sua vita.È stata la stessa ex First Lady americana, in carica dal 2009 al 2017, ha raccontare al podcast On Purpose, dell’imprenditore e life coach britannico Jay Shetty di quella che ha definito una “nuova fase della vita”: “In questo momento della mia vita Sono in terapia perché sto attraversando una transizione – Sono state le sue parole -Ho finito qualcosa di davvero tosto, e Sono riuscita a farlo tenendo insieme la mia famiglia”.Obama, 60 anni, ha parlato di quella che comunemente viene definita la sindrome del nidovuoto, su cui in passato si era espressa anche Gwyneth Paltrow. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Sono in terapia” le parole oneste di Michelle Obama sulla sindrome del nido vuoto

