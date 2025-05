Sonia Bruganelli pace fatta con Edoardo Tavassi | Adesso ci vogliamo bene

Non è mai troppo tardi per fare pace. E così, dopo essere stati al centro di discussioni piuttosto accese, con scontri verbali decisamente duri, SoniaBruganelli ed EdoardoTavassi hanno ufficialmente deposto l’ascia di guerra. Finalmente un nuovo inizio per entrambi, dopo accuse, frecciatine e toni sgarbati.La faida tra SoniaBruganelli ed EdoardoTavassiAi tempi del Grande Fratello Vip 7, nell’edizione trasmessa su Canale 5 nella stagione 2022-2023 e terminata con la vittoria di Nikita Pelizon, tra SoniaBruganelli ed EdoardoTavassi non scorreva buon sangue. La prima era l’opinionista del reality show, il secondo uno dei concorrenti rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia (qui ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Micol Incorvaia, sorella della più nota Clizia).Più volte, il videomaker e creator digitale è stato all’epoca oggetto di vari attacchi da parte dell’ex moglie di Paolo Bonolis ed è stato addirittura definito un “subdolo manipolatore”. 🔗Dilei.it

