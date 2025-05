Sondaggi politici ripresa per Meloni e Schlein | in crescita sia Fratelli d’Italia che il Pd

Riprendono quota i primi due partiti. Gli ultimi Sondaggi evidenziano una nuova crescita per Fratellid'Italia e Pd, stando alla Supermedia realizzata da YouTrend per Agi. A salire, quindi, sono sia il partito di Giorgia Meloni (il migliore nelle ultime due settimane) che quello di Elly Schlein.Al contrario, si registra un netto calo per il Movimento 5 Stelle e per Forza Italia. Complessivamente, il centrodestra riesce comunque a guadagnare ancora consensi, tenendo nettamente dietro la coalizione di centrosinistra. Vediamo cosa dicono gli ultimi Sondaggi.Sondaggi elettorali, salgono Fdi e PdFratellid'Italia ha guadagnato, rispetto a due settimane fa, lo 0,6% dei consensi. Il partito di Meloni torna così al di sopra del 30%, nello specifico al 30,1%. Insegue il Pd, che guadagna 0,3 punti percentuali e si attesta al 22,1%.

Giorgia Meloni ha di che rallegrarsi: al di là dei numerosi inciampi, sia nazionali che internazionali, che hanno costellato il cammino del governo negli ultimi tempi, gli elettori sembrano non avere perso la fiducia in Fratelli d'Italia: i più recenti sondaggi politici, rispetto alle rilevazioni delle due settimane precedenti, segnano un aumento della fiducia pari al +0,3%, che porta il partito al 29,8% dei consensi.

Doveva succedere, ed è successo: gli equilibrismi della premier Giorgia Meloni in merito ai dazi Usa e al ruolo dell'Ue nella guerra Russia-Ucraina alla fine hanno confuso l'elettorato, che ha punito Fratelli d'Italia con un -0,8%. Il primo partito cala così al 28,9%. "Nessun allarmismo sui dazi – continua ancora oggi a ripetere la premier – serve diplomazia".Se FdI piange, il Partito democratico non ride, calando del -0,2% e andando così al 22,7%.

Fratelli d'Italia resta il primo partito italiano, nonostante una lieve flessione. Secondo i sondaggi politici SWG aggiornati al 14 aprile 2025 e diffusi dal Tg La7 di Enrico Mentana, il partito di Giorgia Meloni si attesta al 30,0%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.Leggi anche: Sondaggi, cambiano gli equilibri: Lega e M5S in salitaPd in discesa, M5S guadagna consensiIl Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, perde terreno e scende al 22% (-0,3).

