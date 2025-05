La lavatriceSamsungCrystalClean si propone come una soluzione moderna e intelligente, ricca di funzionalità smart. Si trova disponibile a un prezzo promozionale di 389,40€, rappresenta un’interessante opportunità rispetto al prezzo di listino di 436,20€. Lo sconto è elevato, quindi occorre fare presto per non lasciarsela sfuggire. Completa l’ordine al voloEfficienza e innovazione per ogni esigenzaQuesta lavatrice a carica frontale si distingue per una capacità di 9 kg, perfetta per famiglie numerose o per chi deve gestire capi voluminosi. Tra le sue caratteristiche principali spicca la tecnologia Ecobubble, che trasforma il detergente in micro-bolle, garantendo una penetrazione profonda nei tessuti. Questo consente lavaggi efficaci anche a basse temperature, contribuendo a un risparmio energetico significativo. 🔗Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Solo per poche ore: lavatrice Samsung Crystal Clean scontata del 7%, pochi pezzi su Amazon