Sole nuvole e qualche pioggia | le previsioni del variabile fine settimana novarese

Tempo ancora nuvoloso con qualche pioggia tra novarese e Vco.Come spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.it, il tempo migliorerà nel corso della giornata di venerdì, con qualche piovasco il sabato mattina e un deciso miglioramento per domenica. "La tendenza per la prima parte della prossima. 🔗 Novaratoday.it

Il ponte del 1° maggio sarà un assaggio dell'estate, sole e temperature in aumento. Domenica qualche pioggia in arrivo - MARCHE - Primo Maggio baciato dal sole in tutta la nostra Regione. Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sulle Marche, con temperature in deciso aumento ...