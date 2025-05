SOGNANDO BALLANDO PRIMA PUNTATA | LA SFIDA TRA I MAESTRI E LA FESTA PER I 20 ANNI

Venerdì 9 maggio alle 21.30, in diretta su Rai1, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, lancia "SOGNANDOBALLANDO con le stelle", il talent per selezionare un nuovo maestro per lo show autunnale.In occasione del ventesimo compleanno di "BALLANDO con le Stelle", Milly Carlucci, celebra questo traguardo con una novità assoluta, aprendo le porte del "Salone delle Feste" del programma cult di Rai1, nel quale, per la PRIMA volta, un professionista avrà la possibilità di diventare un "maestro".Il talent, che si articolerà in 4 puntate, in onda sempre in PRIMA serata al venerdì, diventa così l'occasione perfetta per celebrare i 20 ANNI dello show, con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni e numerosi momenti di amarcord.LA GIURIASaranno la giuria, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto e il pubblico, attraverso i social, a decidere chi entrerà ufficialmente a far parte del cast di "BALLANDO con le Stelle".

Sognando… Ballando con le Stelle, anticipazioni del 9 maggio: cosa succede nella prima puntata - Venerdì 9 maggio, le luci dell'Auditorium Rai del Foro Italico si accenderanno su un sogno che prende forma a passi di danza. Milly Carlucci torna in prima serata su Rai1 con Sognando… Ballando con le stelle, lo spin-off che celebra i primi 20 anni di Ballando con le stelle e arruola la giuria al gran completo. Non mancherà nessuno e finalmente si è anche sciolto il nodo Guillermo Mariotto.Sognando…Ballando con le stelle, le anticipazioni del 9 maggioVent'anni sono un traguardo molto importante.

Sognando Ballando con le Stelle, la frecciata di Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli. Classifica, vincitore ed eliminato prima puntata - Continua la prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, con una staffilata polemica di Selvaggia Lucarelli, in occasione dell'esibizione di Vanessa e Carlo Aloia, il ballerino che lo scorso hanno ha ballato con Sonia Bruganelli, e la giudice non perde occasione per lanciare la sua freccia...

