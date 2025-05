Sognando Ballando con le Stelle | Nathalie Guetta crolla a terra alla fine del ballo con Simone Di Pasquale poi l' annuncio dello storico maestro

Mister Movie | Sognando Ballando con le Stelle, ecco i primi vip concorrenti per il 25° anniversario Il 9 maggio prossimo, Milly Carlucci farà il suo ritorno in prima serata su Rai Uno con un edizione speciale di Ballando con le Stelle, intitolata Sognando Ballando con le Stelle.

Francesco Totti, il ritorno di Raimondo Todaro e i Big di Sanremo a “Sognando…Ballando con le stelle”: i maestri in gara, la giuria e cosa accadrà

Si riapre l’enorme “Salone delle Feste” di “Ballando con le stelle” in via del tutto eccezionale per festeggiare i 20 anni dello show. Milly Carlucci assieme ai maestri e a Selvaggia Lucarelli, in rappresentanza della giuria, ha presentato oggi a ...