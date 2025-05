Sognando Ballando con le Stelle | irrompe Giulia Vecchio e Milly Carlucci si sdoppia | Ti offro il trattamento Bianca Guaccero

I telespettatori di Rai Uno avranno forse pensato che ci fosse qualche problema alle loro tv o device quando, nel bel mezzo della prima puntata di SognandoBallando con le Stelle, la bravissima GiuliaVecchioirrompe sul palco, vestita, truccata e acconciata come la padrona di casa MillyCarlucci. 🔗Today.it © Today.it - Sognando Ballando con le Stelle: irrompe Giulia Vecchio e Milly Carlucci si sdoppia: "Ti offro il trattamento Bianca Guaccero"

Mister Movie | Sognando Ballando con le Stelle, ecco i primi vip concorrenti per il 25° anniversario

Il 9 maggio prossimo, Milly Carlucci farà il suo ritorno in prima serata su Rai Uno con un edizione speciale di Ballando con le Stelle, intitolata Sognando Ballando con le Stelle.

Francesco Totti, il ritorno di Raimondo Todaro e i Big di Sanremo a “Sognando…Ballando con le stelle”: i maestri in gara, la giuria e cosa accadrà

Si riapre l’enorme “Salone delle Feste” di “Ballando con le stelle” in via del tutto eccezionale per festeggiare i 20 anni dello show. Milly Carlucci assieme ai maestri e a Selvaggia Lucarelli, in rappresentanza della giuria, ha presentato oggi a ...

Chi è Yoyo Flow, il ballerino cubano a Sognando Ballando con le Stelle (e chi è la moglie)

Yoyo Flow, il cui vero nome è Yoandy Villaurrutia, è un ballerino, coreografo e insegnante di danza di origini cubane. È nato e cresciuto a L’Avana. Purtroppo non conosciamo la sua età, ma possiamo dirvi che la sua data di nascita cade il 19 agosto.

Concorrenti Sognando… Ballando con le stelle/ Da Chiquito a Yoyo Flow e Aly-Z: tutte le coppie - L’avventura dei concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle parte ufficialmente oggi, venerdì 9 maggio. Tutti i concorrenti sono professionisti del ballo, specializzati in alcuni balli specifici. 🔗ilsussidiario.net

Sognando Ballando con le Stelle, stasera su Rai 1: ospiti, coppie, giuria, anticipazioni di venerdì 9 maggio - Oggi, venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai1, il nuovo show di Milly Carlucci Sognando Ballando con le Stelle, che celebra i 20 anni del dance show più famoso del piccolo schermo. 🔗comingsoon.it

Sognando Ballando con le Stelle: i concorrenti e come funziona - Le coppie di concorrenti si esibiranno in ogni puntata su una coreografia e verranno giudicate dalla giuria, quindi in puro spirito ‘Ballando con le Stelle’. A contare saranno anche le votazioni ... 🔗msn.com