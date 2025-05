Sognando Ballando con le stelle chi sono i 20 maestri nel cast del talent di Milly Carducci stasera su Rai 1

Questa sera, venerdì 9 maggio, va in onda la prima puntata di Sognando.Ballando con le stelle. Durante lo show, nato per festeggiare i 20 anni del programma, si sceglierà un nuovo maestro per la prossima edizione, tra dieci ballerini professionisti. I nomi di chi parteciperà alle quattro puntate. 🔗Fanpage.it

Milly Carlucci ospite della puntata andata in onda quest’oggi, lunedì 5 maggio 2025, di La Volta Buona, il programma pomeridiano in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo, per svelare in anteprima le nuove coppie protagoniste di Sognando… Ballando con le stelle, nuovo show in on onda in 4 serate su Rai 1 al via da venerdì 9 maggio.“Sognando… Ballando con le stelle”: chi sono le coppie di ballerini: i concorrentiL’edizione speciale del noto show del sabato sera di Rai1 che prenderà il nome di Sognando… Ballando con le stelle arriva a vent’anni di distanza dalla prima puntata del noto ... 🔗superguidatv.it

Il 9 maggio prossimo, Milly Carlucci farà il suo ritorno in prima serata su Rai Uno con un edizione speciale di Ballando con le Stelle, intitolata Sognando Ballando con le Stelle. Questo spin-off celebrerà i 25 anni dello show che ha fatto appassionare milioni di telespettatori. La trasmissione sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti del programma, con la giuria storica che ha reso famoso il format. 🔗mistermovie.it

Si riapre l’enorme “Salone delle Feste” di “Ballando con le stelle” in via del tutto eccezionale per festeggiare i 20 anni dello show. Milly Carlucci assieme ai maestri e a Selvaggia Lucarelli, in rappresentanza della giuria, ha presentato oggi a Roma lo show che prenderà il via in 4 puntate venerdì 9 maggio in diretta in prima serata su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Un talent per accogliere un nuovo maestro nello show autunnale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ballando Con Le Stelle 2012: chi sarà nel cast?

Video Ballando Con Le Stelle 2012: chi sarà nel cast? ► Video Ballando Con Le Stelle 2012: chi sarà nel cast?

Sognando Ballando con le stelle, chi sono i 20 maestri nel cast del talent di Milly Carducci stasera su Rai 1 - Questa sera, venerdì 9 maggio, va in onda la prima puntata di Sognando…Ballando con le stelle. Durante lo show, nato per festeggiare i 20 anni del programma, si sceglierà un nuovo maestro per la ... 🔗fanpage.it

Sognando… Ballando con le stelle, su Rai 1 il talent che celebra i 20 anni del programma - Al via stasera su Rai 1 l'edizione celebrativa dei 20 anni di Ballando con le stelle con tanti ospiti e la gara per trovare un nuovo ballerino: le anticipazioni. 🔗gazzetta.it

Le anticipazioni di Sognando Ballando con le Stelle, da stasera in tv lo spin off del programma di Milly Carlucci: ospiti e giuria - «Ballando con le Stelle» spegne le sue prime 20 candeline e Milly Carlucci festeggia in grande, con una novità assoluta, aprendo le porte del «Salone delle Feste» ... 🔗ilmattino.it