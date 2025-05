Sinner allenamento speciale al Foro | Jannik in campo con i bambini – Video

(Adnkronos) – allenamentospeciale per JannikSinner. Il tennista azzurro oggi, venerdì 9 maggio, ha partecipato a un evento al Foro Italico, scendendo in campo per qualche scambio con alcuni bambini. Sinner è stato accolto dal solito bagno di folta e travolto dall'affetto dei suoi giovani tifosi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 7 maggio, è sceso in campo per due ore nel campo 7 del Foro Italico con l'americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo, davanti a centinaia di tifosi e appassionati, assiepati in ogni angolo circostante per assistere all'allenamento, o anche […] 🔗periodicodaily.com

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena in vista dell'inizio degli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l'occasione. Tanti i tifosi e gli appassionati che non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo […]L'articolo Il boato, la sfida con Lehecka e un ‘forza Milan’: il primo allenamento di Sinner al Foro proviene da Webmagazine24. 🔗.com

(Adnkronos) –Jannik Sinner si allena in vista dell’inizio degli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l’occasione. Tanti i tifosi e gli appassionati che non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Dall’altra parte della rete il ceco Jiri Lehecka, 38esimo del ranking Atp e coprotagonista dello show. 🔗funweek.it

Tennis, Internazionali d'Italia: assente Sinner, show di Matteo Berrettini in allenamento al Foro Italico

Video Tennis, Internazionali d'Italia: assente Sinner, show di Matteo Berrettini in allenamento al Foro Italico ► Video Tennis, Internazionali d'Italia: assente Sinner, show di Matteo Berrettini in allenamento al Foro Italico

