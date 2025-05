Sinner allenamento speciale al Foro | Jannik in campo con i bambini – Video

(Adnkronos) – allenamentospeciale per JannikSinner. Il tennista azzurro oggi, venerdì 9 maggio, ha partecipato a un evento al Foro Italico, scendendo in campo per qualche scambio con alcuni bambini. Sinner è stato accolto dal solito bagno di folta e travolto dall'affetto dei suoi giovani tifosi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 7 maggio, è sceso in campo per due ore nel campo 7 del Foro Italico con l'americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo, davanti a centinaia di tifosi e appassionati, assiepati in ogni angolo circostante per assistere all'allenamento, o anche […] 🔗periodicodaily.com

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena in vista dell'inizio degli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l'occasione. Tanti i tifosi e gli appassionati che non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo […]L'articolo Il boato, la sfida con Lehecka e un ‘forza Milan’: il primo allenamento di Sinner al Foro proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sinner, all'allenamento di oggi ci sarà Dybala (e non solo): orario e campo del Foro Italico - Sorpresa al Foro Italico. Per l'ultimo allenamento pubblico di Jannik Sinner, prima dell'esordio di domani contro Mariano Navone, è attesa la presenza di Paulo Dybala. 🔗msn.com

Allarme Sinner, stanco con Fritz e Ruud. E Navone minaccia: "Voglio rovinargli il rientro agli Internazionali" - Allarme Sinner alla vigilia del ritorno ufficiale in campo agli Internazionali di Roma: crolla contro Fritz in allenamento e arrivano le minacce di Navone. 🔗sport.virgilio.it