Sinistra delusa per la mancata elezione di Zuppi Lui ironizza | Prevost? Per principio il Papa è sempre bravo video

A Bologna incassano con ironia la mancataelezione del “Papabile“ Matteo Zuppi come successore di Papa Francesco. «Non sempre scelgono i migliori», scherza il vicario generale della Diocesi di Bologna, Giovanni Silvagni, rispondendo a chi gli ricorda che la città nei giorni del Conclave ha fatto il tifo perché Zuppi fosse eletto Papa. Anche il sindaco dem Matteo Lepore cela la delusione con una battuta. «Attendiamo il ritorno di Zuppi, speriamo che torni presto e che non ce lo portino via». In attesa del ritorno in città del presidente Cei, lo stesso prelato romano si concede qualche battuta con i cronisti.Zuppi su Prevost: bravo? Il Papa lo è sempre«In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia», ha detto su via della Conciliazione attorniato dai reporter. 🔗Secoloditalia.it

