Simona Molinari in concerto

Appuntamento con la raffinatissima voce di SimonaMolinari, Mercoledì 14 Maggio, a Bari per il live in programma a partire dalle ore 19.30, presso il piazzale antistante l’ingresso monumentale della Fiera del Levante di Bari, sede dell’Apulia Digital Lab.Cantautrice pop-jazz che vanta. 🔗Baritoday.it © Baritoday.it - Simona Molinari in concerto

Approfondimenti da altre fonti

Doppio concerto alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia per la rassegna "Jazz&", che chiude in bellezza con la cantante Simona Molinari. Sabato 3 maggio, alle 19.00 e in replica alle 21.00, nell’evento firmato da Veneto Jazz, sarà accompagnata da Claudio Filippini al pianoforte e... 🔗veneziatoday.it

Venerdì 11 aprile, alle 21, prosegue la stagione del Teatro Forma di Bari, con la direzione artistica di Carlo Gallo: arriva sul palco Simona Molinari, artista eclettica e voce sopraffina, capace di spaziare dal jazz allo swing, dalla musica black ai musical di broadway, senza dimenticare la... 🔗baritoday.it

Fiesole (Firenze), 8 aprile 2025 - Successi dalla sua discografia come “Egocentrica”, "La Felicità", “In cerca di te” (sola me ne vo per la città)”, ma anche brani come “Mr. Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori e “Caruso” di Lucio Dalla. Artista tra le più stimate del panorama musicale italiano, Simona Molinari approda giovedì 10 aprile al Teatro di Fiesole (Firenze), ospite del festival Primavera Fiesolana. 🔗lanazione.it

Simona Molinari in concerto a Matera canta \

Video Simona Molinari in concerto a Matera canta \ ► Video Simona Molinari in concerto a Matera canta \

Approfondimenti da altre fonti

Concerto per Peppino Impastato: sul palco a Cinisi anche Simona Molinari e Giulia Mei; Simona Molinari in concerto; Alla Fenice doppio concerto della cantautrice Simona Molinari; Sul palco di Valsusa Simona Molinari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinisi, concerto per Peppino Impastato,sul palco Simona Molinari, Giulia Mei e tanti altri - Simona Molinari con Sade Mangiaracina, Giuseppe Sinacori e Alberto Anguzza, Giulia Mei, Pupi di Surfaro ed il Collettivo Musicale Peppino Impastato. Sono questi i protagonisti dell’edizione 2025 del C ... 🔗msn.com

Cinisi ricorda Peppino Impastato, concerto in piazza il 9 maggio: tutti gli artisti - Simona Molinari, Sade Mangiaracina, Giuseppe Sinacori e Alberto Anguzza, Giulia Mei, Pupi di Surfaro e il Collettivo Musicale Peppino Impastato: saranno loro i protagonisti del Concerto per Peppino 20 ... 🔗blogsicilia.it

Alla Fenice doppio concerto della cantautrice Simona Molinari - Doppio concerto alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia per la rassegna "Jazz&", che chiude in bellezza con la cantante Simona Molinari. Sabato 3 maggio, alle 19.00 e in replica alle 21.00 ... 🔗veneziatoday.it