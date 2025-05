Si rompe un tubo dell' acqua strada chiusa al traffico e abitazioni a secco - FOTO

Si rompe un tubodell’acqua e una porzione di città rimane a secco. E’ quanto accaduto nella mattinata di venerdì 9, intorno alle 9.30, a causa del danneggiamento di una condotta idrica in via Bacchelli, nei pressi dell’incrocio con via Azzo Novello.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Si rompe un tubo dell'acqua, strada chiusa al traffico e abitazioni a secco - FOTO

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tubo dell'acqua si rompe e provoca un geyser in via del Meone, nel centro storico di Viterbo. Il potente getto d'acqua ha superato l'altezza del primo piano di una palazzina adiacente, come si vede nel video della pagina social Tuscialove.Visualizza questo... 🔗viterbotoday.it

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio, un tubo dell'acquedotto si è nuovamente rotto, sempre in Valpolcevera (il caso precedente venerdì scorso), stavolta in via Ugo Polonio, a Bolzaneto.Il grosso sversamento ha invaso oltre che la strada, anche giardini di alcuni civici.Molte... 🔗genovatoday.it

Esplode un tubo dell'acqua in una palazzina del centro storico di Viterbo, androne allagato e disagi per i condomini. È successo nella giornata di oggi, lunedì 3 marzo, in via San Lorenzo. Al civico 73 si registra la rottura di un tubo dell'acqua.L'incidente ha provocato la rottura della... 🔗viterbotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si rompe un tubo dell'acqua, strada chiusa al traffico e abitazioni a secco; Disagi per gli automobilisti: si è rotto un tubo dell'acquedotto, allagata la strada; Si rompe un tubo dell’acqua e le auto restano intrappolate in un lago di ghiaccio. Il video; Tubo dell'acqua si rompe, geyser in pieno centro | VIDEO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Si rompe tubo dell’acqua, chiuso il bar dell’ospedale - Si rompe un tubo dell’acqua all’ospedale di Torrette, subito attivata una task force per riparare la falla. La rottura si è verificata ieri, nel primo pomeriggio e ha interessato una vecchia ... 🔗msn.com

Si rompe tubo dell’acqua, chiuso il bar dell’ospedale - Si rompe un tubo dell’acqua all’ospedale di Torrette, subito attivata una task force per riparare la falla. La rottura si... Si rompe un tubo dell’acqua all’ospedale di Torrette ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Si rompe un tubo dell’acqua in viale XXI Aprile, strada chiusa e disagi - Un guasto ad una condotta che ha completamento allagato la strada creando caos e disagi. E’ quanto accaduto questa mattina lungo viale XXI Aprile a Latina, nei pressi della clinica San Marco. Una ... 🔗latinacorriere.it