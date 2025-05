Serie B | il Mantova batte la Carrarese e vede la salvezza Brescia col fiato sospeso

Grande festa per il Mantova, che con cuore e tenacia riesce a battere 2-1 una coriacea Carrarese grazie ad un gol di Debenedetti al 39’ della ripresa e adesso “vede” la salvezza. A questo punto, infatti, alla squadra di Possanzini basterà non perdere martedì sera, ancora al “Martelli”, con il Catanzaro per avere la certezza di rimanere in Serie B. Un discorso diverso vale invece per il Brescia, che si presenta agli ultimi 90’ della stagione imprigionato nel terzetto a quota 40 sospeso tra salvezza e playout e con un solo punto di vantaggio sulla retrocessione diretta. A favore della squadra di Maran depone il fatto che nell’ultima giornata potrà ospitare al “Rigamonti” una Reggiana già salva e, quindi, probabilmente meno motivata. Al “Braglia” le Rondinelle si portano in vantaggio al 25’ con una punizione di Galazzi deviata da Cauz alle spalle di Gagno, ma il vantaggio degli ospiti dura solo 3’. 🔗Sport.quotidiano.net

