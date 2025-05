Serie A calendario 37ª giornata | data Inter-Lazio e due possibili cambi

La Lega Serie A ha appena ufficializzato il calendario con le date della penultima giornata di campionato. Ecco il programma, che per l’Inter significa la partita contro la Lazio.Serie A – calendario TRENTOTTESIMA giornataCagliari-Venezia domenica 18 maggioFiorentina-Bologna domenica 18 maggioGenoa-Atalanta domenica 18 maggio *Verona-Como domenica 18 maggio **Inter-Lazio domenica 18 maggioJuventus-Udinese domenica 18 maggioLecce-Torino domenica 18 maggioMonza-Empoli domenica 18 maggioParma-Napoli domenica 18 maggioRoma-Milan domenica 18 maggio*Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all’esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all’esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18. 🔗Inter-news.it

