Serie A 37ª giornata | tutte le gare domenica 18 maggio ma due match potrebbero essere anticipati

Serie A, 37ª giornata: tutte le garedomenica 18 maggio, ma due matchpotrebberoessereanticipati">La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione della 37ª giornata del campionato Serie A Enilive 202425, in conformità alla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024, che stabilisce la contemporaneità delle partite tra squadre coinvolte in lotte di classifica simili (salvezza, Europa, scudetto).tutte le dieci partite sono attualmente in programma per domenica 18 maggio 2025, ma due garepotrebberoessere anticipate al sabato qualora non risultassero più decisive ai fini della classifica dopo il 36° turno. gare PROGRAMMATE PER domenica 18 maggio 2025: Cagliari – Venezia Fiorentina – Bologna Genoa – Atalanta * Hellas Verona – Como ** Inter – Lazio Juventus – Udinese Lecce – Torino Monza – Empoli Parma – Napoli Roma – Milan POSSIBILI ANTICIPI AL SABATO: Genoa – Atalanta Potrebbe essere anticipata a sabato 17 maggio ore 20:45 Condizione: Se, dopo la 36ª giornata, le due squadre non avranno più necessità di contemporaneità rispetto ad altre gare. 🔗Napolipiu.com

