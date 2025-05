Scuola Buscaglia | cantiere pieno di errori in ritardo e alunni trasferiti altrove per un anno

Il cantiere della nuova ScuolaBuscaglia a Novara è in ritardo. A determinare questo ritardo, come spiegato dall’assessore Rocco Zoccali in commissione consigliare, sono stati diversi errori commessi darai tecnici che hanno redatto il progetto, tecnici non comunali ma imposti dal Ministero dal. 🔗Novaratoday.it © Novaratoday.it - Scuola Buscaglia: cantiere pieno di errori in ritardo e alunni trasferiti altrove per un anno

Scuola Buscaglia, errori nel cantiere: gli architetti non si accorgono di pozzo, albero secolare e sottoservizi - Il progetto di via Fara da 6,3 milioni di euro sta subendo forti rallentamenti. Alunni trasferiti a San Rocco per il prossimo anno scolastico ... 🔗lavocedinovara.com