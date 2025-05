Scuola 35mila studenti toscani alle prese con la maturità 2025 | dai crediti alla cattiva condotta tutte le regole

Firenze, 9 maggio 2025 – La vera novità dell'esame di Stato 2025 è che il comportamento scolastico diventa determinante. Gli studenti con un voto in condotta inferiore al 6 non saranno ammessi all'esame, mentre chi ottiene la sufficienza minima (6) dovrà affrontare un compito aggiuntivo: un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe e da discutere all'orale.Non solo: la valutazione del comportamento inciderà direttamente anche sul calcolo del credito scolastico, che rappresenta la base del punteggio finale. Solo chi ha 9 o 10 in condotta potrà accedere al massimo dei punti previsti per la propria 'fascia di rendimento'. Si tratta di un segnale forte da parte del Ministero, che con l'ordinanza firmata dal ministro Valditara intende premiare non solo i risultati scolastici, ma anche l'impegno e la correttezza dimostrata durante il triennio.

