Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA | domande chiuse Depennamenti e riformulazione graduatorie prossimi passi

Su Istanze online sono state chiuse le domande per gli aspiranti ATA di terzafascia finalizzate allo Scioglimento della riserva. I candidati si sono potuti inserire in graduatoria entro il 28 giugno con riserva, dichiarando di conseguire la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) entro il 30 aprile. La CIAD è diventata requisito di accesso obbligatorio per tutti i profili ad eccezione del collaboratore scolastico.L'articolo ScioglimentoriservaCIADterzafascia ATA: domandechiuse. Depennamenti e riformulazionegraduatorie, prossimipassi . 🔗Orizzontescuola.it

Si ricorda la scadenza per l'inserimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) ai fini dello scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA. Il non conseguimento della CIAD entro il 30 aprile e la non presentazione del titolo di accesso valido entro il 9 maggio comportano la decadenza dalla graduatoria per tutti i profili (tranne il collaboratore scolastico). 🔗orizzontescuola.it

Scade il 30 aprile il termine entro il quale conseguire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) per gli aspiranti che hanno richiesto l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA 2024/27. La scadenza è fissata dal CCNL 2019/21 e dal bando ATA di terza fascia 2024.L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: CIAD entro il 30 aprile, scioglimento riserva dal 28 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

L'attesa proroga per il conseguimento della CIAD, richiesta da Sindacati e politica, non ci sarà. L'ha fatto sapere il Ministero nel corso della riunione svoltasi il 10 aprile. Gli aspiranti ATA, che si sono inseriti in terza fascia con riserva entro il 28 giugno 2024, potranno presentare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale da fine aprile.L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: scioglimento riserva CIAD dal 28 aprile su Istanze online. 🔗orizzontescuola.it

