Sci alpino femminile calendario Coppa del mondo 2025 2026 | le date delle gare

La Fis ha pubblicato il calendario provvisorio della Coppa del mondo di sci alpino femminile per la stagione 2025 2026 . Giovedì 12 giugno questo documento dovrà essere deliberato dal Consiglio. Al momento sono in programma 37 gare , divise fra 9 discese, 8 supergiganti, 10 giganti e 10 slalom. . 🔗 Today.it

Federica Brignone ha operato uno strappo pesantissimo in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie alle due vittorie in gigante firmate a Sestriere nel giro di ventiquattro ore, la fuoriclasse valdostana svetta al comando della graduatoria con 190 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La Campionessa del Mondo di specialità ha brillato tra le porte larghe nonostante una condizione fisica non ottimale e ha tramortito l’elvetica, uscita in gara-1 e seconda in gara-2. 🔗oasport.it