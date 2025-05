Scafati | arrestato per furto rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 7 maggio, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei riguardi di un 41enne del luogo indagato per “furto, danneggiamento, rapina e resistenza a p.u.” perché, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, condivisa allo stato dal G.I.P. l’indagato, tra novembre 2024 e gennaio 2025, avrebbe posto in essere molteplici furti in abitazioni ed all’interno di attività commerciali minacciando i rispettivi proprietari con un bastone al fine di impossessarsi del danaro custodito, appropriandosi di una bici elettrica, distruggendo i sistemi di videosorveglianza ed ancora, impossessandosi di un motociclo, ed opponendo resistenza, non ottemperando all’alt dei Carabinieri che lo bloccavano dopo un breve inseguimento. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Scafati: arrestato per furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale

