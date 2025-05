Sarsina si prepara a un' estate ricca di eventi culturali e divertimento

Anche per l’estate 2025 Sarsina si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un ricco programma di eventi che intrecciano storia, cultura, spettacolo e tradizioni locali. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Sarsina, prende vita “E.State a Sarsina 2025”, una rassegna. 🔗Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sarsina si prepara a un'estate ricca di eventi culturali e divertimento

