Sanremo 2026 | Carlo Conti ha già scelto la prima co-conduttrice L' indiscrezione

Carlo Conti avrebbe già selezionato la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. Ecco chi sarebbe

Intervistato da Chi dopo la fine di Sanremo 2025, Carlo Conti ha confermato la sua presenza per la prossima edizione della kermesse e ha scherzato: "I brani li ascolterò da giugno". Il conduttore ha poi parlato del Festival appena concluso tracciandone un bilancio.

SANREMO – Con la conclusione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, gli occhi sono già puntati sul prossimo anno. Carlo Conti ha già confermato il suo ruolo da direttore artistico, ma non ancora quello per la conduzione: toccherà di nuovo a lui? Secondo gli esperti Sisal, non sembrano esserci dubbi vista la quota di 1,10 ma il presentatore toscano dovrà guardarsi due agguerritissimi rivali che sognano di salire sul palco dell'Ariston da protagonisti: Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.