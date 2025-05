© Ferraratoday.it - Sanità, Fp Cgil: "Non è stato ancora presentato un piano assunzioni dettagliato"

La Funzione pubblica Cgil di Ferrara è intervenuta per lanciare "un grido d'allarme sulla situazione critica della Sanità pubblica nel nostro territorio. A poche settimane dall'inizio delle ferie estive, i reparti e i servizi dell'Azienda Usl e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria sono ancora . 🔗 Ferraratoday.it

«La giunta regionale veneta non poteva scegliere giorno migliore per annunciare l’avvio della sperimentazione delle body cam che come Fp Cgil chiediamo da più di un anno. Il 12 marzo 2025 infatti si è svolta la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori... 🔗veronasera.it