San Siro applaude il suo ex capitano | Calabria saluta i tifosi dopo Milan-Bologna

Nonostante non fosse in campo con la maglia del Bologna di Vincenzo Italiano, ha fatto il suo ritorno a casa Davide Calabria. 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro applaude il suo ex capitano: Calabria saluta i tifosi dopo Milan-Bologna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo San Siro, il sindaco Sala mette al suo posto Marotta: «Lui vinca lo scudetto, io parlo con Oaktree»

Arriva puntuale – e senza giri di parole – la risposta del sindaco di Milano Giuseppe Sala (interista) a Beppe Marotta, dopo che il presidente dell’Inter si era detto scettico sui tempi di costruzione del nuovo stadio San Siro («più che altro ...

Pandev: «Se l’Inter fa il suo stasera va in finale! San Siro fondamentale»

Pandev ha fatto parte della squadra che vinse la Champions League del 2010, eliminando proprio il Barcellona. In campo dal Meazza, nel prepartita di Inter TV, l’ex attaccante ha detto la sua sul match in programma alle ore 21 per il ritorno delle ...

Lautaro Martinez, leader imprescindibile! E San Siro lo applaude – CdS

L’Inter non molla e rilancia la corsa scudetto. I nerazzurri si godono la testa della classifica dopo una rimonta inattesa contro il Monza.SOFFERENZA – L’Inter soffre contro l’ultima della classe, e una serata complicata si trasforma – anche solo ...

Calabria lascia Milanello in lacrime: \

Video Calabria lascia Milanello in lacrime: \ Video Calabria lascia Milanello in lacrime: \

Ne parlano su altre fonti

