Sampdoria-Salernitana 1-0 pagelle | Vieira ringhia e la difesa concede poco Sibilli e Niang preziosissimi

La Sampdoria con le spalle al muro tira fuori una prestazione di grande carattere intensità, supera 1-0 la Salernitana e rimane in corsa per la salvezza quando manca una sola giornata al termine del campionato. La formazione di Evani si aggudica lo scontro diretto grazie al goal a fine primo. 🔗Today.it © Today.it - Sampdoria-Salernitana 1-0, pagelle: Vieira ringhia e la difesa concede poco. Sibilli e Niang preziosissimi

Sampdoria-Salernitana, le pagelle di CM: Meulenstee, un gol che vale oro. Cerri si vede poco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sampdoria-Salernitana, le pagelle di CM: Meulensteen, un goal che vale oro. Cerri si vede poco - Sampdoria Cragno 6,5: pochi pericoli, ma prezioso con un paio di uscite alte per smorzare le occasioni potenziali ospiti. Riccio 6,5: partita complicatissima, ma. 🔗calciomercato.com

Pagelle Sampdoria-Salernitana: bene tutta la difesa blucerchiata, Borini ancora fuori condizione. Niang monumentale – VOTI - Sampdoria e Salernitana sono scese in campo al Ferraris per la 38a giornata del campionato di Serie B. Le pagelle Sampdoria e Salernitana sono scese in campo al Ferraris per la 38a giornata del campio ... 🔗sampnews24.com