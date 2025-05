Sampdoria-Salernitana 1-0 pagelle e highlights | Soriano e Verde non ci sono follia Raimondo

La Salernitana cade a Genova e vede aprirsi il baratro della serie C. Servirà un miracolo nell’ultimo turno per evitare la seconda retrocessione di fila. Colpo d’occhio da serie A per lo spareggio salvezza al Marassi tra Sampdoria e Salernitana. Marino conferma l’undici che ha superato il Mantova in casa ma Ferrari e compagni nel primo tempo giocano contratti e timorosi. Anche la Samp fatica ad affacciarsi dalle parte di Christensen nella prima mezz’ora. Niang centra la traversa, Meulensteen realizza il gol partitaAll’improvviso Niang quasi pesca il jolly con una conclusione improvvisa dalla distanza. Il finale è tutto di marca blucerchiata con Altare che salva in due tempi su un pericoloso colpo di testa di Altare. La Salernitana fatica ad uscire dalla propria area di rigore nel finale di prima frazione e i padroni di casa passano con una deviazione di Meulensteen con il portiere granata che si fa trovare impreparato nell’occasione. 🔗Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sampdoria-Salernitana 1-0, pagelle e highlights: Soriano e Verde non ci sono, follia Raimondo

Sampdoria-Salernitana, biglietti a 10 euro per il match che vale una stagione; VIDEO | Sampdoria-Salernitana 0-0: i blucerchiati ci provano in tutti i modi, ma non passano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sampdoria-Salernitana 1-0: Meulensteen abbatte i granata, blucerchiati ancora in corsa - Tre punti d'oro per i blucerchiati che agganciano Brescia e Frosinone e si ributtano nella mischia per la salvezza ... 🔗genovatoday.it