Samp – Salernitana | scontro diretto da brivido

In breve da Zazoom:

...sono chiamate a un risultato positivo per evitare la retrocessione. La tensione nell'aria si fa palpabile, con i tifosi pronti a sostenere i propri beniamini in un incontro che potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe le formazioni. Con la classifica che si fa sempre più serrata, ogni punto sarà fondamentale per la lotta alla permanenza in Serie B.

La penultima giornata della regular season di Serie B 2024-2025 si preannuncia infuocata con la sfida tra Sampdoria e Salernitana che potrebbe avere sviluppi decisivi per il destino di due importanti piazze del calcio italiano. In programma il 9 maggio 2025 allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle 20:30, questo match rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza: entrambe le squadre, infatti, sono in bilico tra la permanenza in Serie B, il rischio play-out e lo spettro della retrocessione diretta in Serie C.La Salernitana ha vissuto finora una stagione travagliata, segnata da instabilità societaria e tecnica. Dopo la retrocessione dalla Serie A nella stagione 2023-2024, i granata hanno faticato a ritrovare continuità, passando attraverso gli avvicendamenti in panchina tra Giovanni Martusciello, Stefano Colantuono, Roberto Breda e Pasquale Marino e una classifica che li ha visti costantemente albergare nei bassifondi. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Samp – Salernitana: scontro diretto da brivido

