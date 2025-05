Salone del Libro editori indipendenti contro il Libraccio | Fa concorrenza sleale

Gli editoriindipendenti non vogliono il Libraccio al Salone del Libro di Torino. In una lettera inviata agli organizzatori dell’evento la richiesta firmata da 126 editoriindipendenti: “vi chiediamo che a partire dalla prossima edizione 2025, alla catena libraria Libraccio non sia concessa la. 🔗Torinotoday.it © Torinotoday.it - Salone del Libro, editori indipendenti contro il Libraccio: "Fa concorrenza sleale"

“‘Le parole tra noi leggere’ è il titolo del Salone di quest’anno che vogliamo prendere con divertimento ma anche con altrettanta serietà e determinazione perché le parole sono importanti, la lettura è importante, così come gli editori e i nostri autori che ogni anno sono felici di venire qui”. Lo ha detto la direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini a margine della conferenza stampa di presentazione del programma della 37esima edizione della rassegna che aprirà le sue porte al Lingotto dal 15 al 19 maggio. 🔗lapresse.it

Per il secondo anno consecutivo, Bo-oks – la piattaforma digitale powered by 4Graph dedicata all’editoria indipendente – conferma la partecipazione al Salone del Libro 2025, con tante novità per i lettori e per gli editori legate alla crescita strategica del progetto. Novità tecnologiche per una lettura più personalizzata ? Bo-oks, la piattaforma digitale dedicata all’editoria […] 🔗periodicodaily.com

Torino si prepara ad accogliere dal 15 al 19 maggio il Salone internazionale del Libro, che nel 2025 raggiunge la sua 37esima edizione. Appuntamento culturale fra i più importanti non solamente del panorama italiano, ma anche europeo, riceve al Lingotto Fiere ogni anno centinaia di ospiti da tutto il mondo fra autori emergenti e stelle della scrittura fra narrativa, saggistica e manualistica. Il tema centrale del SalTo 2025 è «Le parole tra noi leggere», omaggio al romanzo omonimo di Lalla Romano nonché verso della poesia Due nel crepuscolo di Eugenio Montale. 🔗lettera43.it

