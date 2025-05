Salerno coppia aggredita a colpi di coltello in piazza Scozia | feriti marito e moglie

Un'atmosfera di paura ha avvolto Salerno nella serata di ieri, quando una coppia è stata aggredita da un uomo armato di coltello in piazza Scozia, lungo la Lungoirno. L'incidente, avvenuto intorno alle 20:30, ha lasciato il marito con gravi ferite al volto e la moglie ferita anch'essa. L'episodio ha scosso la comunità, suscitando preoccupazione e indignazione.

Attimi di terrore nella serata di ieri a Salerno, dove una coppia di coniugi è stata aggredita da un uomo armato di coltello. L’episodio si è verificato intorno alle 20:30 in piazzaScozia, lungo la Lungoirno.Secondo quanto riportato da LiraTv, marito e moglie sono stati feriti con un’arma da taglio: l’uomo ha riportato lesioni al volto provocate da diversi fendenti, mentre la donna è stata colpita alla gamba destra. Fortunatamente, le condizioni di entrambi non sono gravi. I due sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove sono stati medicati.Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della Polizia – sezione Volanti – che hanno avviato le indagini. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo l’accaduto anche attraverso le testimonianze delle vittime. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, coppia aggredita a colpi di coltello in piazza Scozia: feriti marito e moglie

