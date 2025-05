Sal da Vinci | Vorrei cantare per Papa Leone XIV

AGI - “Vorreicantare per PapaLeone XIV. Non per celebrare, ma per accompagnare parole che possano davvero salvare una generazione. Spero che questo Papa possa aiutare i giovani a ritrovare il valore della vita, che oggi si sta perdendo sotto i nostri occhi”. Lo dice all'AGI Sal Da Vinci, cantante e attore napoletano tra i più amati, voce popolare e profondamente legata alla sua città. “Ogni giorno – racconta – leggo notizie che fanno paura. Ragazzi senza riferimenti, violenza gratuita, solitudine. E penso ai miei figli, ai miei nipoti. È come se si fosse rotto qualcosa. Il Papa ha parlato della ‘perdita del senso della vita', della ‘crisi della famiglia', dell'‘oblio della misericordia'. Ecco, io tutto questo lo vedo ogni giorno, in ciò che accade intorno a noi. Ed è per questo che sento il bisogno di parole forti, sincere, ma anche capaci di abbracciare”. 🔗Agi.it © Agi.it - Sal da Vinci: "Vorrei cantare per Papa Leone XIV"

