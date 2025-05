Russia | visita di Stato di Xi da’ nuovo impulso a relazioni bilaterali

La visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Russia sta dando nuovoimpulso allo sviluppo delle relazioni Cina-Russia. Cliccate per scoprire alcuni punti salienti dei primi due giorni del suo viaggio dal 7 fino a domani 10 maggio. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma616171861617182025-05-09Russia-visita-di-Stato-di-xi-da-nuovo-impulso-a-relazioni-bilaterali Agenzia Xinhua 🔗Romadailynews.it © Romadailynews.it - Russia: visita di Stato di Xi da’ nuovo impulso a relazioni bilaterali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il presidente cinese Xi Jinping e’ arrivato a Mosca ieri per una visita di Stato in Russia e per partecipare alle celebrazioni per l’80mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica dell’Unione Sovietica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6156253/6156253/2025-05-08/russia-xi-arriva-a-mosca-per-visita-di-stato-celebrazioni-del-giorno-della-vittoria Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Il presidente cinese Xi Jinping ispeziona la guardia d’onore durante una grande cerimonia di benvenuto all’aeroporto Vnukovo di Mosca, in Russia, il 7 maggio 2025. Xi e’ arrivato ieri a Mosca per una visita di Stato in Russia e per partecipare alle celebrazioni dell’80mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica dell’Unione Sovietica, su invito del presidente russo Vladimir Putin. 🔗romadailynews.it

Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Pechino oggi per una visita di Stato in Russia e per le celebrazioni dell’80mo anniversario della vittoria della Grande guerra patriottica dell’Unione Sovietica a Mosca, su invito del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Il presidente cinese Xi Jinping in Russia dal 20 al 22 marzo

Video Il presidente cinese Xi Jinping in Russia dal 20 al 22 marzo ► Video Il presidente cinese Xi Jinping in Russia dal 20 al 22 marzo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché la Russia è meta preferita per le missioni estere di Xi; Putin accoglie Xi Jinping, arrivato in Russia per la parata del 9 maggio. FOTO; Russia: Xi arriva a Mosca per visita di Stato, celebrazioni del giorno della vittoria; Russia: il presidente cinese Xi Jinping a Mosca in vista del Giorno della Vittoria. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Parata a Mosca, ecco chi era presente: Xi Jinping, Lula e pochi leader europei - Parata militare a Mosca per il Victory Day: presenti Xi Jinping, Lula e leader di Paesi alleati della Russia. Assenti gli Stati Uniti e quasi tutti i leader europei ... 🔗panorama.it

Ucraina-Russia, Xi Jinping ospite d'onore di Putin: la visita è un messaggio al mondo - Visita di quattro giorni del presidente cinese, durante il periodo di tregua unilaterale con Kiev deciso dal Cremlino. Parteciperà alla parata del Giorno della Vittoria In un momento cruciale della gu ... 🔗msn.com

Cina-Russia: visita di Xi rafforza le relazioni, incentiva pace globale - Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping sta effettuando una visita di Stato in Russia da mercoledi' a sabato e ... 🔗romadailynews.it