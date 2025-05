Roma Inaugurata nella Sala della Pace di Palazzo Valentini la mostra di pittura Interior-Exterior dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli

Nella suggestiva cornice della Sala della Pace di Palazzo Valentini a Roma, si è inaugurata lunedì 5 maggio la mostra personale “Interior-Exterior” dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli. L'evento, che celebra la dualità tra interno ed esterno attraverso l'arte, offre un'opportunità unica per immergersi nel mondo creativo di Pigliacelli.

