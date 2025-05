Roma i giorni del futuro | i Friedkin a Trigoria | Ma che tegola per Ranieri | stagione finita

I dirigenti al centro sportivo dei capitolini in vista della prossima stagione, per il finale della attuale la squadra perde un big per infortunioLa Roma arriva alle ultime tre partite di campionato con prospettive incredibili, pensando alla situazione in cui versava la squadra di Ranieri quando l’ha presa a novembre. Invece i giallorossi si giocano ora un traguardo come la Champions League, che cambierebbe totalmente gli scenari del futuro prossimo del club. Ma di strategie stanno parlando già in questi minuti anche i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin che questa mattina sono arrivati al centro sportivo di Trigoria.Roma, i giorni del futuro: i Friedkin a Trigoria Ma che tegola per Ranieri: stagionefinita – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Soprattutto papà Dan mancava da parecchio, così come dovrebbe tornare poi domenica prossima all’Olimpico dopo oltre un anno di assenza. 🔗Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, i giorni del futuro: i Friedkin a Trigoria | Ma che tegola per Ranieri: stagione finita

Le ultime sulle mosse imprenditoriali della famiglia Friedkin legate al futuro societario della Roma. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il gruppo Friedkin avrebbe presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto dei Boston Celtics in Nba. Un’operazione dal valore di circa 5 miliardi di euro, con vari imprenditori interessati. […] 🔗calcionews24.com

Tra Houston, Londra e Trigoria, la Roma lavora a fari (quasi) spenti per disegnare il proprio futuro. Mentre la squadra di Ranieri corre per un posto in Europa, i Friedkin e il loro entourage si muovono dietro le quinte, per pianificare una serie di decisioni cruciali che coinvolgono tutti i livelli del club: dal nuovo allenatore al progetto stadio, passando per bilanci, assunzioni, sponsor e tournée estiva. 🔗sololaroma.it

