Il Museo della Marineria di Cesenatico propone per il mese di maggio e sino all’8 giugno la mostra personale di scultura di RobertoNottoli, artista locale noto per la sua ricerca sull’assemblaggio di materiali di recupero e per le figurazioni che rimandano a guerrieri e armature di vari tempi e. 🔗Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Roberto Nottoli e i Samurai: a Cesenatico la mostra che racconta di orizzonti lontani