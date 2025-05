roberti confermato coordinatore di riscossa le prossime mosse del movimento

Tempo di lettura: 2 minutiL’avvocato Franco Roberticonfermato nel ruolo di coordinatore del Movimento politico “Riscossa di Maddaloni”.La decisione dell’assemblea degli iscritti è avvenuto nel margine di una riunione che si è svolta mercoledì pomeriggio nella sede del Movimento. Dopo aver ringraziato tutti per la fiducia accordategli, Roberti ha ridefinito l’azione politica del Movimento sia per l’immediato, sia per il medio e lungo termine.Il coordinatore ha tracciato le linee guida del suo operato che prevedrà un perdurante consenso nei confronti della maggioranza amministrativa attuale, convenendo sull’opera benefica che l’amministrazione De Filippo ha apportato alla comunità maddalonese.Certamente, più di prima, il Movimento di Riscossa di Maddaloni formulerà idee e progetti che potranno essere consegnati all’attenzione del Sindaco per un maggiore sviluppo della comunità medesima. 🔗Anteprima24.it

