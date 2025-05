robert francis prevost ecco chi è papa leone xiv

Quando Robert Francis Prevost si è definito «un figlio di Agostino», ha scelto una chiave di lettura profonda per raccontare se stesso. È un richiamo spirituale e intellettuale che lo accompagna da sempre, legandolo al pensiero di uno dei padri della Chiesa, il vescovo di Ippona, tra i più grandi filosofi cristiani della storia.Quel pensiero, tutt’altro che addomesticabile, Prevost lo porta con sé anche nel suo modo di essere nella Chiesa. Quando il vicepresidente americano J.D. Vance ha provato ad arruolare Agostino per giustificare le politiche migratorie restrittive dell’amministrazione Trump — «Si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si amano i propri concittadini e, infine, si dà priorità al resto del mondo.» — Prevost ha risposto con fermezza, pur senza alzare i toni: ha condiviso su «X» un editoriale del National Catholic Reporter critico verso quelle parole, aggiungendo: «J. 🔗 Panorama.it

L’8 maggio 2025 è stato eletto il nuovo Papa: Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.La sua elezione rappresenta la prima volta di un Papa nordamericano. Finora era prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina.Questo evento ha riacceso l’interesse per la cosiddetta “Profezia di Malachia”, un elenco di 112 motti latini che pretendono di descrivere tutti i pontefici della Chiesa cattolica a partire da papa Celestino II (eletto nel 1143) fino a un papa futuro, descritto nella profezia come “Pietro il Romano”, il ... 🔗funweek.it