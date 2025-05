Road to Milano Cortina 2026 | volare sui Giochi

(Adnkronos) – Sprazzi di azzurro per planare verso MilanoCortina2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini l'hanno fatto di nuovo. I due assi del curling, già oro a Pechino 2022 nel doppio misto, hanno portato il tricolore sul tetto del mondo. Trionfando, da imbattuti, anche ai Mondiali 2025 in Canada. Per l'Italia è la prima .L'articolo Road to MilanoCortina2026: volare sui Giochi proviene da Webmagazine24.

(Adnkronos) – Olimpiadi azzurre, Olimpiadi a casa nostra. Il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026 prosegue e l'Italia accende le luci per il grande appuntamento. Vent'anni dopo Torino 2006, sui Giochi Olimpici Invernali svetta di nuovo il tricolore. Per dare un impulso al movimento degli sport invernali e uno sprint ai territori interessati, che […]L'articolo Road to Milano Cortina 2026: l'orgoglio di un sogno italiano proviene da Webmagazine24.

