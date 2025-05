Rimozione del ponte sul fiume | partono i lavori per l' allestimento del cantiere

Da lunedì 12 a venerdì 16 maggio viale Baccarini a Sant'Agata sul Santerno sarà interessato da un intenso transito di mezzi pesanti necessari all'allestimento del cantiere per la demolizione e Rimozione del ponte ferroviario sul fiume. Per consentire il passaggio dei mezzi, nei cinque giorni di. 🔗Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rimozione del ponte sul fiume: partono i lavori per l'allestimento del cantiere

Cosa riportano altre fonti

VICENZA - Forte maltempo nella notte a Vicenza. Sono due i dispersi nella località di Valdagno, si tratterebbe di un papà e suo figlio.I vigili del fuoco hanno attivato le... 🔗ilgazzettino.it

VICENZA - Forte maltempo nella notte a Vicenza. Sono due i dispersi nella località di Valdagno, si tratterebbe di un papà e suo figlio.I vigili del fuoco hanno attivato le... 🔗ilgazzettino.it

Sono in corso le ricerche di un minore disperso nelle acque del fiume Tevere, a Roma. L'ultimo avvistamento all'altezza del ponte Principe Amedeo Savoia, nei pressi di piazza della... 🔗ilmessaggero.it

Roma - Si getta nel Tevere, geometra muore sucida (01.02.16)

Video Roma - Si getta nel Tevere, geometra muore sucida (01.02.16) ► Video Roma - Si getta nel Tevere, geometra muore sucida (01.02.16)

Cosa riportano altre fonti

Rimozione del ponte sul fiume: partono i lavori per l'allestimento del cantiere; Cesano Maderno, partono i lavori di demolizione del ponte: ecco come cambierà la viabilità fino a fine lavori; Strade Bianche e Gran Fondo 2025, ecco le modifiche alla viabilità; Al via la demolizione del ponte ferroviario di Sant'Agata sul Santerno: attesa la data dell'assemblea pubblica in cui illustrare il progetto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sant’Agata, il ponte da rimuovere: "In settimana i primi rilievi" - Dalla prossima è prevista l’installazione dei micropali per la piattaforma che ospiterà la gru: "Si entra nel vivo" ... 🔗msn.com

Addio cemento: ora il Marecchia scorre libero - Briglia di cemento demolita sul fiume Marecchia, in zona Ponte Santa Maria Maddalena, lato San Leo. A ufficializzarne la ... 🔗msn.com

Recupero locomotiva nell’Oglio: a giorni partono le operazioni di dragaggio - MARCARIA – Prenderanno il via questa settimana le operazioni di dragaggio del letto del fiume Oglio, in corrispondenza della pila 2 del ponte ferroviario, dove si ipotizza si trovi la locomotiva ... 🔗vocedimantova.it