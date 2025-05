Reinas il Perù degli anni ’90 tra esilio memoria e speranza

di Redazione JuventusNews24Juventus, svelata la collezione Urban Purist: tutti i dettagli e le FOTO degli spoiler di maglie e felpe vintage bianconereSono state svelate alcune foto in anteprima di quella che sarà la collezione Urban Purist di Adidas che coinvolgerà anche la Juve. Come riportato da La Maglia Bianconera, saranno presto disponibili, probabilmente da agosto, maglie e felpe per il trentennale del trionfo dei bianconeri in Champions League. 🔗juventusnews24.com