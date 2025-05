Regione Campania investe 102 milioni per il turismo nei piccoli Comuni

Comunicato Stampa Approvata una misura per creare itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici con progetti associati tra almeno sei Comuni. Mortaruolo: “Strumento concreto per il territorio” Con un investimento di 10,2 milioni di euro, la RegioneCampania rilancia con forza la . ContinuaL'articolo RegioneCampaniainveste 10,2 milioni per il turismo nei piccoliComuni proviene da Fremondoweb. 🔗Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Regione Campania investe 10,2 milioni per il turismo nei piccoli Comuni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Regione Campania investe sull’inclusione: due progetti per giovani con autismo nel Sannio - Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, ha appena comunicato l’ammissione a finanziamento di due progetti per l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con disturbo dello ...

Terzo mandato, la Consulta giudica “incostituzionale” legge Regione Campania - È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente uscente Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato. È la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio contro la ...

Terzo mandato De Luca, la decisione della Consulta: «È incostituzionale la legge della Regione Campania». Il Governatore: «La legge non è uguale per tutti» - Finisce la corsa di Vincenzo De Luca. Stasera con un flash di agenzia, poco prima delle 20, esce il responso più atteso dalla politica: «Incostituzionale la legge della Regione.

Pnrr, Sangiuliano incontra sindaci Campania: cultura diritto diffuso

Video Pnrr, Sangiuliano incontra sindaci Campania: cultura diritto diffuso Video Pnrr, Sangiuliano incontra sindaci Campania: cultura diritto diffuso

Cosa riportano altre fonti

Regione Campania investe 10,2 milioni per il turismo nei piccoli Comuni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Regione Campania investe 10,2 milioni per il turismo nei piccoli Comuni - La Regione Campania investe 10,2 milioni di euro per itinerari turistici nei piccoli Comuni: cultura, natura ed enogastronomia al centro della strategia 202 ... 🔗msn.com

Rai 3 regionale in HD, in Campania test sul canale 102 DTT - In Campania dal 7 Marzo prossimo, nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI att... Tutto quello che devi sapere è qui, clicca per leggere ora! - Continua su Digital-News.it News Sky ... 🔗digital-news.it

Its, la Regione investe nella formazione tecnica superiore - "La Regione Campania crede nell'istruzione tecnica e soprattutto nello strumento degli istituti tecnici superiori. Perciò, abbiamo deciso di investire nelle fondazioni Its ben 3 milioni e 400 mila ... 🔗regione.campania.it