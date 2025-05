Reggiana Dionigi | Prova d’orgoglio | ho una squadra di uomini veri

Tempo di lettura: 2 minutiDalla sala stampa del Menti, parla Davide Dionigi, allenatore della Reggiana che ha conquistato la salvezza matematica in cadetteria, dopo la vittoria contro la Juve Stabia.“Salvezza meritata, dal primo giorno: abbiamo sbagliato solo un mezzo tempo col Pisa. Abbiamo giocato in modo solido, compatto, con buona idea di gioco. Abbiamo giocato contro tante corazzate: Pisa, Modena, Cremonese, Juve Stabia stessa. I ragazzi hanno sudato e pedalato e penso che sia una salvezza, ripeto, più che meritata. Credo di aver portato cultura del lavoro, compattato il gruppo dal punto di vista umano: ho spinto tanto, e poi abbiamo lavorato in modo maniacale sotto ogni aspetto. La testa fa il suo, ma c’era tanto ancora. L’aspetto mentale lo curo molto, forse si era creata anche la giusta alchimia. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reggiana, Dionigi: “Prova d’orgoglio: ho una squadra di uomini veri”

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Reggiana esonera mister Viali: è pronto a subentrare Davide Dionigi - Reggio Emilia, 30 marzo 2025 – La notte porta consiglio: la Reggiana ha deciso di esonerare William Viali. Al suo posto é pronto a sedersi sulla panchina granata Davide Dionigi, 51enne che ha fatto l’ultima esperienza nell’ottobre 2022 col Cosenza, ...

Reggiana sconfitta dalla Cremonese: Dionigi commenta la prestazione - "Brucia uscire dal campo senza punti dopo una prestazione del genere: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Con un filo di voce, Davide Dionigi ha commentato la sconfitta con la Cremonese.

Brescia-Reggiana: Dionigi punta alla vittoria nonostante l'emergenza infortuni - "Brescia non è l’ultima spiaggia né per noi né per loro, ma è chiaro che le partite adesso sono cinque e bisogna muovere la classifica. Ovviamente andremo là per fare risultato pieno, ma voglio sottolineare che fin qui non abbiamo mai avuto un ...

Derby Real - Rimini 0 - 3

Video Derby Real - Rimini 0 - 3 Video Derby Real - Rimini 0 - 3

Altre fonti ne stanno dando notizia

Reggiana, Dionigi: “Prova d’orgoglio: ho una squadra di uomini veri”; [LIVE] Juve Stabia-Reggiana 0-2. Primi cambi per Dionigi: entrano Kabashi e Nahounou al posto di Portanova e Meroni; Reggiana, mister Dionigi: «I ragazzi sono stati super. Ora dobbiamo rimanere umili fino alla fine; Tegoni: “Il quinto posto della Juve Stabia non è un caso. Bisogna capire la tenuta fisica della Reggiana”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Reggiana: Tre Vittorie Consecutive e la Rimonta di Dionigi - La Reggiana di Davide Dionigi conquista tre vittorie consecutive, avvicinandosi alla salvezza con una classifica favorevole. 🔗msn.com

Dionigi e la Reggiana: sfida decisiva contro la Juve Stabia per la salvezza - Dopo essere stato accolto con diffidenza da chi è disfattista per natura e da chi non conosceva bene le dinamiche in casa granata, mister Dionigi ha conquistato tutti. In primis i giocatori e poi tutt ... 🔗msn.com

Questione di cuore, la scossa di Dionigi per la salvezza della Reggiana - La Reggiana supera in rimonta lo Spezia nel segno della coppia Gondo-Portanova e trova il terzo successo consecutivo. 🔗gianlucadimarzio.com