Prima le polemiche, aspre, sui Referendum relativi al Jobs Act spinti da Landini e ignorati da Meloni.Poi l’incontro a Palazzo Chigi fra esecutivo e sindacati che qualcuno ha già definito “storico”. Il segretario generale della Cgil e la presidente del Consiglio sembrano aver trovato una prima intesa in materia di sicurezza sul lavoro.Piano contro le morti sul lavoroSe non si può parlare di accordo, si può quantomeno sostenere che si è trovato un terreno comune di partenza: a Palazzo Chigi, nella mattina del 9 maggio, sono state poste le basi per un piano straordinario contro le morti sul lavoro.Meloni, accompagnata da diversi componenti dell’esecutivo, ha annunciato un pacchetto di misure da 1,2 miliardi di euro per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e accogliere le richieste avanzate da tempo dai sindacati, a partire dalla revisione delle regole sui subappalti. 🔗Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Referendum, pace fatta tra Meloni e Landini: l’intesa sul lavoro