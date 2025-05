RAIDOU Remastered | The Mystery of The Soulless Army Atlus condivide nuovi dettagli sul gioco

Oggi Atlus ha condiviso nuovidettagli del suo GDR d’azione soprannaturale di prossima uscita, RAIDOURemastered: The Mystery of The SoullessArmy. L’annuncio di oggi mette in evidenza ulteriori personaggi principali, ambientazioni di gioco, strutture e molto altro di RAIDOURemastered.Il contenuto scaricabile Designazioni demoniache: Titoli da evocatore verrà pubblicato il 3 luglio, successivamente al lancio del gioco, e sarà gratuito. Includerà alcuni titoli votati dai fan per RAIDOU (10 dalla Francia, 10 dall’Italia, 10 dalla Spagna e 10 dalla Germania, ciascuno nella sua lingua di riferimento) scelti durante una speciale promozione sui social media tenutasi in precedenza. I titoli vincenti saranno annunciati nel prossimo futuro.Annunciata in queste ore:Lotteria della Summoners Guild – Atlus ha anche annunciato la lotteria dei “Casi misteriosi”, che invita gli aspiranti investigatori, dal 9 maggio al 20 giugno, a mettere alla prova le proprie abilità investigative risolvendo una serie di tre misteriosi rompicapo per una possibilità di vincere un peluche stile rétro di Raiho. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army, Atlus condivide nuovi dettagli sul gioco

Se ne parla anche su altri siti

Prosegue al Cineporto di Bari la rassegna “Le città invisibili”, ciclo di proiezioni a cura della Mediateca Regionale Pugliese e Apulia Film Commission. Con il film “Mystery Train – martedì notte a Memphis” (1989) di Jim Jarmusch, mercoledì 19 marzo alle 20.30 al Cineporto di Bari (Fiera del... 🔗baritoday.it

Il ritorno di Oblivion non è passato inosservato, e con esso anche una delle sue decisioni più controverse: l’armatura per cavalli torna a pagamento. Bethesda ha lanciato The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered con grande entusiasmo, includendo gratuitamente tutte le principali espansioni come Shivering Isles e Knights of the Nine. Tuttavia alcuni fan hanno immaturamente segnalato che non tutto il contenuto è incluso nella versione standard. 🔗game-experience.it

Un nuovo format per le nostre visite guidate! Per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme!! Trasformati in un astuto detective, scopri un mistero che coinvolge la location in visita e vinci un prodotto locale! Lo faremo... 🔗padovaoggi.it

Su questo argomento da altre fonti

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – ATLUS condivide nuovi dettagli; RAIDOU Remastered si unisce al catalogo Nintendo Switch 2: un classico ATLUS torna in grande stile; RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army; Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army si mostra con la sequenza di apertura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, il cast del doppiaggio inglese - ATLUS ha rivelato i nomi che faranno parte del cast per il doppiaggio giapponese di RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army. 🔗akibagamers.it

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, il cast del doppiaggio inglese - Risoluzione e frame rate di Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army Secondo il sito ufficiale giapponese della società, la versione Nintendo Switch 2 del gioco "dovrebbe" funzionare a ... 🔗informazione.it

Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army svela risoluzione e frame rate di ogni versione console - Atlus porterà Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army non solo sul Nintendo Switch originale ma anche su Nintendo Switch 2 questo giugno, oltre che su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Ser ... 🔗msn.com