Quando si gioca Parma-Napoli | ufficiale la data del match della penultima giornata di Serie A

di RedazioneInter Roma si gioca domenica alle 15: nuovo ribaltone per la gara tra nerazzurri e giallorossiInter Roma in campo domenica alle 15: nuova svolta arrivata per la gara tra nerazzurri e giallorossi, la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente. I nerazzurri per rispetto alla scomparsa del pontefice hanno infine deciso di non usufruire di alcuna deroga e di non giocare sabato. Inter-Roma si disputerà quindi domenica alle 15. 🔗internews24.com