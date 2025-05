Quando Prevost non era ancora Leone XIV e veniva a Tolentino | Quella lezione di Robert ora deve tornare da Papa

TolentinoRobert Francis Prevost, da ieri sera Papa Leone XIV, ha un legame molto particolare con Tolentino. Non solo perché la cittadina marchigiana in provincia di Macerata conserva in. 🔗Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Quando Prevost non era ancora Leone XIV e veniva a Tolentino: «Quella lezione di Robert, ora deve tornare da Papa»

Quando un Papa sceglie il suo nome c’è sempre un motivo profondo. Come abbiamo spiegato qui, la scelta che porta al nome può essere dettata da un omaggio a una figura importante della Chiesa (come ha fatto Bergoglio chiamandosi Francesco) o come segno di continuità con un precedente pontificato. Questo potrebbe essere il caso del neo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, che continua nel solco di Leone XIII, un pontefice a suo modo storico. 🔗cultweb.it

Leone XIII fu un "progressista moderato": un profilo molto simile a quello di Leone XIV, suo successore 122 anni dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Leone XIV, il nonno italiano Giovanni Prevosto nato a Torino cambiò cognome quando si trasferì negli Usa: era un professore universitario - Papa Leone XIV ha un legame speciale con l'Italia. Nato a Chicago il 14 settembre 1955 con il nome di Robert Francis Prevost, figlio di Louis Marius Prevost , di origini francesi e italiane, e ... 🔗ilgazzettino.it