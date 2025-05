Pulmino per disabili prende fuoco nel traffico paura e mezzo distrutto a San Benedetto

Sul posto sono accorsi i vigili del fuco che hanno provveduto a spegnere le fiamme ma per il mezzo purtroppo nulla da fare. Il furgone è andato distrutto e l'incendio ha interessato anche alcune delle auto in sosta. 🔗Fanpage.it

Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili del fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario... 🔗padovaoggi.it

Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗lanazione.it

Un'automobile in panne ha preso fuoco sull'A21 nei pressi di Cremona. Le due persone al suo interno sono state salvate da una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia, che passava di lì dopo una missione a Vicenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Autobus distrutto dalle fiamme a Roma

Video Autobus distrutto dalle fiamme a Roma ► Video Autobus distrutto dalle fiamme a Roma

