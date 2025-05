PS5 Pro il PSSR 2 offrirà un supporto migliore a 4K 120 FPS insieme ad altre novità secondo un insider

Sony è al lavoro su una nuova tecnologia che potrebbe segnare un passo importante nell’evoluzione grafica delle console: il PSSR 2 (la seconda versione del PlayStation Spectral Super Resolution), destinato a potenziare le performance della PS5 Pro. secondo quanto rivelato dall’insider Moore’s Law Is Dead, la casa giapponese sta progettando un aggiornamento significativo alla propria tecnologia di upscaling, con l’obiettivo dichiarato di garantire una qualità d’immagine superiore e performance elevate, senza gravare eccessivamente sulle risorse della console.PSU ha riportato che l’obiettivo principale del PSSR 2 è di raggiungere e mantenere i 4K a 120 fotogrammi al secondo, un traguardo tecnico notevole che richiede ottimizzazioni avanzate in ambito computazionale. Non solo: Sony mira anche a supportare altre risoluzioni, tra cui 1440p, 1080p e persino output in 8K a 60 FPS, adattando così la qualità visiva alle esigenze di diversi titoli e giocatori. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - PS5 Pro, il PSSR 2 offrirà un supporto migliore a 4K/120 FPS insieme ad altre novità, secondo un insider

